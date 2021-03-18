"Спрятал в мешок и завязал шнурком": Убийца 7-летней девочки признался в преступлении

Убийца 7-летней девочки из Херсонской области признался в преступлении. © Facebook / Ігор Клименко

На Украине в Херсонской области 62-летний мужчина признался в жестоком убийстве и изнасиловании 7-летней девочки Маши. Видео с отрывком допроса опубликовал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в "Фейсбуке".

Задержанный рассказал оперативникам, что он спрятал тело девочки в мешок и завязал его шнуром и поясом. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили причастность мужчины к преступлению.

"Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами пять лет тюрьмы — это последняя ходка, а их было 4" — сообщил Клименко.

Отмечается, что при задержании мужчина пытался покончить с собой, но его успели спасти. Сейчас он отправлен под стражу.

Напомним, девочка пропала более недели назад. Она отправилась на остановку встречать отца с работы, но после этого её никто не видел. Тело ребёнка нашли только 11 марта. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый.

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