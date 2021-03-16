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Соседи раскрыли жуткие подробности о вероятном убийце 7-летней девочки, который держал село в страхе

7 марта в селе Счастливом под Херсоном, Украина, пропала 7-летняя Маша. Девочку отчаянно искали и полиция, и волонтёры, но лишь спустя четыре дня нашли её подброшенное тело — со следами удушения и изнасилования.

16 марта 2021, 11:21

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

По подозрению в страшном преступлении задержали 62-летнего местного жителя Николая. Когда к нему домой нагрянули полицейские, они обнаружили, что тот попытался покончить с собой. Мужчину отправили в больницу, а затем — в СИЗО, заключённый отрицает свою вину. Тем временем соседи рассказали о нём жуткую правду, пишет "Сегодня".

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

По словам сельчан, Николай жил рядом с семьёй погибшей девочки и даже дружил с её отцом. При этом его и раньше многие боялись. У мужчины было три судимости за хулиганство и избиение людей. И если трезвым он никого не трогал, то от пьяного лучше было держаться подальше. Подозреваемый уже нападал на детей, однако, по словам их матери, тогда полицейские отпустили агрессора спустя всего час.

Я его боялась, если выпьет, я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, очень жестокий, потому что были уже избиения людей, и душил, вон детей из 7-й квартиры душил, показывал гениталии свои

Соседка

Фото © Facebook / Ігор Клименко

Когда-то у Николая тоже была семья, но он лишился её из-за пристрастия к алкоголю и домашнего насилия, которое творил над близкими. Однако мало кто ожидал, что он отважится на изнасилование и убийство.

Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Котов убивал, кота — раз плюнуть: бах об пол... мы на него и не думали в принципе...

Соседка

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Сейчас местные жители, шокированные произошедшим, боятся отпускать своих детей на улицу. Успокоить их может лишь справедливое наказание для убийцы маленькой Маши.

Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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