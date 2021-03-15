Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня
Маленькая Маша пропала 7 марта в селе Счастливое под Херсоном, и четверо суток её искали полицейские и волонтёры со всей Украины.
Фото © Facebook / Ігор Клименко
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил в "Фейсбуке", что правоохранители задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки. Свой пост он сопроводил видео, как мужчину выводят из полицейской машины.
Фото © Facebook / Ігор Клименко, Поліція Херсонської області
Девочку, которую в течение четырёх дней искали сотни правоохранителей и волонтёров, нашли мёртвой в мешке. Удушение и следы изнасилования... Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. До этого заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи
Клименко отметил, что, для того чтобы поймать преступника, "нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз". Когда стражи порядка пришли домой к мужчине, они обнаружили, что тот попытался покончить с собой. По словам главы Нацполиции Украины, подозреваемому спасли жизнь, "чтобы тот ответил за свои поступки".
Напомним, тело девочки нашли 11 марта после повторного осмотра населённого пункта. Оно лежало за старым сараем, который до этого проверяли несколько раз, и было завёрнуто в мешок, пишет "Страна.ua". Ранее мама Маши рассказывала о том, как именно пропала дочка: "Всем селом ходили с фонарями, проверяли подвалы. Кинолог с собакой прошёл от нашего дома (места, в котором она была последний раз) до остановки. Там её след теряется. Её бросили в машину и куда-то увезли. Если бы она была в селе, то пришла бы домой".
Выбор редакции
Соседи рассказали, что происходило в многоэтажке в Москве перед падением 14-летней девочки из окна — видео
Где сейчас Элизабет Фритцль: отец держал её в сексуальном рабстве, не выпуская из подвала 24 года
Парень попросил прощения у одноклассников, не зная, что его слова станут предвестниками трагедии
В Кремле прокомментировали задержания на форуме депутатов в Москве
В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
Комментариев: 0