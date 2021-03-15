Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Девочку, которую в течение четырёх дней искали сотни правоохранителей и волонтёров, нашли мёртвой в мешке. Удушение и следы изнасилования... Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. До этого заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи

Клименко отметил, что, для того чтобы поймать преступника, "нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз". Когда стражи порядка пришли домой к мужчине, они обнаружили, что тот попытался покончить с собой. По словам главы Нацполиции Украины, подозреваемому спасли жизнь, "чтобы тот ответил за свои поступки".

Напомним, тело девочки нашли 11 марта после повторного осмотра населённого пункта. Оно лежало за старым сараем, который до этого проверяли несколько раз, и было завёрнуто в мешок, пишет "Страна.ua". Ранее мама Маши рассказывала о том, как именно пропала дочка: "Всем селом ходили с фонарями, проверяли подвалы. Кинолог с собакой прошёл от нашего дома (места, в котором она была последний раз) до остановки. Там её след теряется. Её бросили в машину и куда-то увезли. Если бы она была в селе, то пришла бы домой".