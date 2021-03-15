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Задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки, чьё тело подбросили спустя 4 дня

Маленькая Маша пропала 7 марта в селе Счастливое под Херсоном, и четверо суток её искали полицейские и волонтёры со всей Украины.

15 марта 2021, 09:10

Фото © Facebook / Ігор Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил в "Фейсбуке", что правоохранители задержали предполагаемого убийцу и насильника 7-летней девочки. Свой пост он сопроводил видео, как мужчину выводят из полицейской машины.

Фото © Facebook / Ігор Клименко, Поліція Херсонської області

Девочку, которую в течение четырёх дней искали сотни правоохранителей и волонтёров, нашли мёртвой в мешке. Удушение и следы изнасилования... Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. До этого заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи

Игорь Клименко

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Клименко отметил, что, для того чтобы поймать преступника, "нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз". Когда стражи порядка пришли домой к мужчине, они обнаружили, что тот попытался покончить с собой. По словам главы Нацполиции Украины, подозреваемому спасли жизнь, "чтобы тот ответил за свои поступки".

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Фото © Facebook / Поліція Херсонської області

Напомним, тело девочки нашли 11 марта после повторного осмотра населённого пункта. Оно лежало за старым сараем, который до этого проверяли несколько раз, и было завёрнуто в мешок, пишет "Страна.ua". Ранее мама Маши рассказывала о том, как именно пропала дочка: "Всем селом ходили с фонарями, проверяли подвалы. Кинолог с собакой прошёл от нашего дома (места, в котором она была последний раз) до остановки. Там её след теряется. Её бросили в машину и куда-то увезли. Если бы она была в селе, то пришла бы домой".

Найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске

Найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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