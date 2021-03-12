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Категорий: 18

Найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске

Любовный треугольник, сложившийся в новосибирском вузе, постигла страшная участь.

12 марта 2021, 15:19

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Студентка второго курса НГТУ месяц назад пережила жуткую трагедию, разыгравшуюся у ворот вуза. 16 февраля парня Софии зарезал у неё на глазах ревнивый одногруппник — 22-летний магистр первого курса кафедры педагогики и психологии Денис Миллер. А теперь мёртвой нашли и саму девушку.

Денис Миллер с девушкой. Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Денис Миллер с девушкой. Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Ранее София якобы состояла в любовных отношениях с самим убийцей, однако позже ушла от него к другому студенту НГТУ. Перед тем как совершить злодеяние, Денис Миллер оставил во "ВКонтакте" страшное письмо, где объяснил причины своего поступка. "Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я таки зарезал своего одногруппника-крысу", — такими словами начиналось жуткое послание.

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+", VK

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+", VK

Убил я этого дурачка не из-за того, что он "бабу увёл", — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу"; "У меня есть честь" — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"

Из поста Дениса Миллера

Фото © Instagram / novosibirsk_official

Фото © Instagram / novosibirsk_official

Тело 18-летней Софии К. со следами рвотных масс нашли в её квартире на ул. Немировича-Данченко, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах. Следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, студентка совершила суицид. Следственным комитетом проводится доследственная проверка.

"Если любишь — простишь": Последние записи в соцсети невесты из Новосибирска, застреленной женихом

"Если любишь — простишь": Последние записи в соцсети невесты из Новосибирска, застреленной женихом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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