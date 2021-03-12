Найдена мёртвой студентка, парня которой зарезал ревнивый одногруппник в Новосибирске

Убил я этого дурачка не из-за того, что он "бабу увёл", — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу"; "У меня есть честь" — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"

Из поста Дениса Миллера