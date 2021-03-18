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Россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом

Мужчины заподозрили неладное и позвонили в полицию.

18 марта 2021, 04:19

Фото © СК РФ

Жительницу Красноярска подозревают в убийстве сожителя, расчленённое тело которого она прятала в холодильнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 39-летняя женщина выпивала со своим 27-летним сожителем. Они поссорились, дама ударила мужчину в грудь ножом и убила. Спустя восемь дней, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После этого женщина вызвала грузовое такси и попросила отвезти эту кухонную технику в другой район города.

Жену убил и закопал, а мать расчленил и спрятал в морозилке. Жителя Красноярска приговорили к пожизненному заключению

Жену убил и закопал, а мать расчленил и спрятал в морозилке. Жителя Красноярска приговорили к пожизненному заключению

Однако в пути грузчики заметили, что из холодильника течёт кровь, и поинтересовались у подозреваемой его содержимым. В итоге женщина во всём призналась, мужчины вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщал Лайф ранее, пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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