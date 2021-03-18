Россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом

Жительницу Красноярска подозревают в убийстве сожителя, расчленённое тело которого она прятала в холодильнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 39-летняя женщина выпивала со своим 27-летним сожителем. Они поссорились, дама ударила мужчину в грудь ножом и убила. Спустя восемь дней, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После этого женщина вызвала грузовое такси и попросила отвезти эту кухонную технику в другой район города.