Россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом
Мужчины заподозрили неладное и позвонили в полицию.
Фото © СК РФ
Жительницу Красноярска подозревают в убийстве сожителя, расчленённое тело которого она прятала в холодильнике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 39-летняя женщина выпивала со своим 27-летним сожителем. Они поссорились, дама ударила мужчину в грудь ножом и убила. Спустя восемь дней, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. После этого женщина вызвала грузовое такси и попросила отвезти эту кухонную технику в другой район города.
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Однако в пути грузчики заметили, что из холодильника течёт кровь, и поинтересовались у подозреваемой его содержимым. В итоге женщина во всём призналась, мужчины вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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