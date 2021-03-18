В Самарской области КамАЗ раздавил легковушку, три человека погибли. Видео © LiFE

В Самарской области на 1062-м километре трассы М5 "Урал" автомобиль "Хёндай" столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате этой страшной аварии на месте погибло три человека. Об этом Лайфу рассказали в местных правоохранительных органах.

Фото © LiFE

Легковую машину буквально раздавило. Личности погибших сразу установить не получилось. При них не было документов.

А в Самаре сегодня утром обрушилась стена жилого дома. К счастью, в этом случае обошлось даже без пострадавших.

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