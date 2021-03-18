В Самарской области КамАЗ раздавил легковушку, три человека погибли
От машины осталась только груда металлолома.
В Самарской области КамАЗ раздавил легковушку, три человека погибли. Видео © LiFE
В Самарской области на 1062-м километре трассы М5 "Урал" автомобиль "Хёндай" столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате этой страшной аварии на месте погибло три человека. Об этом Лайфу рассказали в местных правоохранительных органах.
Фото © LiFE
Легковую машину буквально раздавило. Личности погибших сразу установить не получилось. При них не было документов.
Разбитая вдребезги остановка: Лайф публикует видео с места ДТП, где девушка въехала в автобус и вылетела на тротуар
А в Самаре сегодня утром обрушилась стена жилого дома. К счастью, в этом случае обошлось даже без пострадавших.
Выбор редакции
В Самаре обрушилась стена жилого дома
В США пара с собаками зависла над пропастью в сорвавшемся с моста пикапе — видео
Россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом
Финансовый аналитик ответила на вопрос, какая сумма денег позволит не работать
В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие
Комментариев: 0