В Самаре обрушилась стена жилого дома

В Самаре в двухэтажном жилом доме 1909 года постройки обрушилась стена. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 06:03 18 марта поступило сообщение об обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Ленинский район, улица Галактионовская, 84", — отметили в ведомстве.

В доме зарегистрировано 22 человека, все совершеннолетние. Сведений о пострадавших нет. На месте ЧП работают десятки сотрудников различных ведомств и органов, в том числе более десяти спасателей.

В прошлом году на этой же улице уже было обрушение дома. Тогда кирпичная кладка осыпалась, обнажив комнаты нескольких квартир.

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