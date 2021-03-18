Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Самаре обрушилась стена жилого дома

В здании ещё времён Российской империи зарегистрировано 22 человека.

18 марта 2021, 03:55
<p>Фото © Поисково-Спасательный Отряд г.о. Самара</p>

Фото © Поисково-Спасательный Отряд г.о. Самара

В Самаре в двухэтажном жилом доме 1909 года постройки обрушилась стена. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 06:03 18 марта поступило сообщение об обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Ленинский район, улица Галактионовская, 84", отметили в ведомстве.

В доме зарегистрировано 22 человека, все совершеннолетние. Сведений о пострадавших нет. На месте ЧП работают десятки сотрудников различных ведомств и органов, в том числе более десяти спасателей.

"Это просто ужасно". Жители посёлка рассказали о ЧП с ушедшим под землю вместе с бабушкой домом — видео

"Это просто ужасно". Жители посёлка рассказали о ЧП с ушедшим под землю вместе с бабушкой домом — видео

В прошлом году на этой же улице уже было обрушение дома. Тогда кирпичная кладка осыпалась, обнажив комнаты нескольких квартир.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1