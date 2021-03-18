В Самаре обрушилась стена жилого дома
В здании ещё времён Российской империи зарегистрировано 22 человека.
Фото © Поисково-Спасательный Отряд г.о. Самара
В Самаре в двухэтажном жилом доме 1909 года постройки обрушилась стена. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 06:03 18 марта поступило сообщение об обрушении стены двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Самара, Ленинский район, улица Галактионовская, 84", — отметили в ведомстве.
В доме зарегистрировано 22 человека, все совершеннолетние. Сведений о пострадавших нет. На месте ЧП работают десятки сотрудников различных ведомств и органов, в том числе более десяти спасателей.
"Это просто ужасно". Жители посёлка рассказали о ЧП с ушедшим под землю вместе с бабушкой домом — видео
В прошлом году на этой же улице уже было обрушение дома. Тогда кирпичная кладка осыпалась, обнажив комнаты нескольких квартир.
Выбор редакции
В Дагестане под гружёным КамАЗом рухнул мост — видео
В Самарской области КамАЗ раздавил легковушку, три человека погибли
Россиянка расчленила сожителя и вызвала грузчиков, чтобы вынести холодильник с его телом
Финансовый аналитик ответила на вопрос, какая сумма денег позволит не работать
В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие
Комментариев: 0