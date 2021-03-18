Раскрыта причина смерти не верившего в коронавирус президента Танзании

Официальной причиной смерти отказывавшегося верить в коронавирус президента Танзании Джона Магуфули назвали проблемы с сердцем. Об этом сообщила вице-президент Самия Сулуху.

Магуфули при жизни всячески препятствовал распространению информации о ковиде, а также вместо принятия вакцины предлагал молиться о здоровье. Он запретил танзанийской прессе рассказывать что-либо о пандемии без официального разрешения властей.

Напомним, президент умер после того, как две недели провёл в изоляции, его никто не видел. Несмотря на то что официальная причина смерти — проблемы с сердцем, — оппозиция уверена, что в кончине политика виноват коронавирус.