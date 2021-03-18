Раскрыта причина смерти не верившего в коронавирус президента Танзании
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Политик скончался на 62-м году жизни.
Официальной причиной смерти отказывавшегося верить в коронавирус президента Танзании Джона Магуфули назвали проблемы с сердцем. Об этом сообщила вице-президент Самия Сулуху.
Tanzania President John Pombe Magufuli dies at 61 from heart complications at Mzena Hospital in Dar Es Salaam. Vice President Samia Suluhu on Wednesday March 17, 2021 at 6 p.m. He did not fear death! #ripmagufuli #Tanzania[Tundu Lissu,Dar es Salaam,Samia Suluhu,museveni] Video: pic.twitter.com/5urAozse1E— Opera Africa News (@MMsonobari) March 17, 2021
Магуфули при жизни всячески препятствовал распространению информации о ковиде, а также вместо принятия вакцины предлагал молиться о здоровье. Он запретил танзанийской прессе рассказывать что-либо о пандемии без официального разрешения властей.
Напомним, президент умер после того, как две недели провёл в изоляции, его никто не видел. Несмотря на то что официальная причина смерти — проблемы с сердцем, — оппозиция уверена, что в кончине политика виноват коронавирус.