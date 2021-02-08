В Танзании из-за неизвестной болезни умерло 15 человек

Как уточняется, погибших перед смертью рвало кровью.

В Танзании из-за неизвестной болезни скончалось минимум 15 человек. Об этом сообщает Anadolu Agency, ссылаясь на представителей системы здравоохранения страны.

Известно, что инфекция вызывает у людей рвоту с кровью. Кроме того, свыше 50 человек были госпитализированы. Случаи недуга были зафиксированы в городе Мбее.

На место была направлена группа медицинских экспертов для оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки заболевания. Также были взяты образцы крови людей и воды для проверки возможного наличия следов ртути.

Добавим, что первоначальные данные показывают, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Граждан призвали воздержаться от курения и употребления алкоголя.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, в 2018 году была зафиксирована вспышка аналогичной болезни, когда несколько человек обращались к медикам с высокой температурой, расстройствами желудка и рвотой кровью.