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Регион
Опубликовано 8 февраля 2021, 23:29
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В Танзании из-за неизвестной болезни умерло 15 человек

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

Как уточняется, погибших перед смертью рвало кровью.

В Танзании из-за неизвестной болезни скончалось минимум 15 человек. Об этом сообщает Anadolu Agency, ссылаясь на представителей системы здравоохранения страны.

Известно, что инфекция вызывает у людей рвоту с кровью. Кроме того, свыше 50 человек были госпитализированы. Случаи недуга были зафиксированы в городе Мбее.

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На место была направлена группа медицинских экспертов для оценки состояния пациентов и расследования причин вспышки заболевания. Также были взяты образцы крови людей и воды для проверки возможного наличия следов ртути.

Добавим, что первоначальные данные показывают, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Граждан призвали воздержаться от курения и употребления алкоголя.

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Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, в 2018 году была зафиксирована вспышка аналогичной болезни, когда несколько человек обращались к медикам с высокой температурой, расстройствами желудка и рвотой кровью.

Ранее сообщалось, что учёные создали приложение, способное выявить онкологические заболевания кожи по фотографии.

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Иван Косицын
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