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Жительница Красноярска, которая расчленила сожителя и запихнула его в холодильник, недавно вышла по УДО

Убитый также оказался ранее судимым.

18 марта 2021, 08:56
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жительница Красноярска, которая подозревается в убийстве и расчленении своего сожителя, несколько месяцев назад вышла на свободу по УДО. Об этом Лайфу рассказал источник.

39-летняя Анна ранее была судима за сбыт наркотиков и вышла в октябре прошлого года. После ссоры в ночь с 7 на 8 марта, будучи нетрезвой, она убила своего 27-летнего сожителя, также ранее судимого — за кражи и угон автотранспорта.

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После этого, как сообщал Лайф, женщина расчленила тело любовника и спрятала останки в холодильник. Она вызвала грузовое такси, попросив перевезти "груз" в другую часть города. Но сотрудники заметили части тела и капающую кровь и вызвали полицейских.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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