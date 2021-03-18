Жительница Красноярска, которая расчленила сожителя и запихнула его в холодильник, недавно вышла по УДО

Жительница Красноярска, которая подозревается в убийстве и расчленении своего сожителя, несколько месяцев назад вышла на свободу по УДО. Об этом Лайфу рассказал источник.

39-летняя Анна ранее была судима за сбыт наркотиков и вышла в октябре прошлого года. После ссоры в ночь с 7 на 8 марта, будучи нетрезвой, она убила своего 27-летнего сожителя, также ранее судимого — за кражи и угон автотранспорта.

После этого, как сообщал Лайф, женщина расчленила тело любовника и спрятала останки в холодильник. Она вызвала грузовое такси, попросив перевезти "груз" в другую часть города. Но сотрудники заметили части тела и капающую кровь и вызвали полицейских.

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