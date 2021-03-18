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СК получил обращение с просьбой проверить песню Манижи

Какая организация направила обращение, не уточняется.

18 марта 2021, 09:55
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/manizhamusic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MANIZHA</a></p>

Фото © VK / MANIZHA

Следственный комитет РФ получил обращение общественников с просьбой проверить текст песни певицы Манижи, с которой она выступит на Евровидении. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Какая организация направила обращение, не уточняется.

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"В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания. Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке", — отметила она.

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Провалы в карьере и покорение Европы: что известно о певице Маниже — новой участнице конкурса Евровидение

Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, зрительское голосование буквально разделило её жизнь на до и после.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она получила популярность благодаря коротким красочным видео в "Инстаграме", ставшим её визитной карточкой и вылившимся в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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