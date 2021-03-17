Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

Имя перспективной певицы Манижи Сангин прогремело на весь мир после того, как девушку всенародно выбрали для выступления на Евровидении от России. Однако сразу после этого артистка столкнулась со шквальным огнём хейта, который в большинстве случаев относился к её происхождению. Многих возмутил тот факт, что Манижа родилась в Таджикистане, поэтому певица опубликовала свой ответ на все претензии.

В шуточном расследовании ведущая собиралась рассказать, "кто такая ваша представительница в вашем представлении". В самом начале она намекнула, что Манижа стала для мира бедствием хуже коронавируса, пожаров и экономического кризиса. Затем она встретилась с "экспертом". В интервью он признался, что выкрал скелет певицы из квартиры, пока она спала. После недолгого эксперимента он пришёл к выводу, что на самом деле артистка вовсе не человек, а соль.

Фото © Instagram / manizha

Такой шуточный ответ покорил сердца многих пользователей Сети и вызвал улыбку. В комментариях девушку хвалили за подход и смелость, желая победы в конкурсе.

Ха-ха. В точку! 😂 Манижа, вы прекрасны! 🙏 El vis

Манижа, ты прекрасна! Какой умный ход! Огромный респект от армянина!✊🏻 Yerv Abrahamian

Манижа, мы очень тебя любим! Очень жаль, что тебе приходится через это проходить. Держись! Мяу-мяу

Фото © Instagram / manizha

Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021, решив уступить место другим талантливым исполнителям. Поэтому на отборочном конкурсе Манижа обошла группы Therr Maitz и #2Маши с необычной песней Russian Woman ("Русская женщина"). Зрители выбрали её всенародным голосованием в прямом эфире, однако после победы ксенофобы девушку затравили в Сети за национальность и внешность. Такая представительница не понравилась многим: Милонов, Жириновский и Лоза не оценили песню Манижи. В этом их поддержала и певица Гречка.

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