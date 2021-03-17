Тайный идеолог "Холостяка": кто стоит за Тимати и от кого зависит его выбор в шоу

Первый выпуск нового "Холостяка" бьёт все рекорды. За два дня только на YouTube-канале телеканала ТНТ он собрал три миллиона просмотров и почти 10 тыс. комментариев. Зрители поделились на три категории: 1) те, кто выплёскивает злобу в адрес девушек, претендующих на звание новой пассии Тимати; 2) те, кто уверен, что в конце проекта Тимур Юнусов подарит заветную розу Егору Криду; 3) и те, кто уверен, что на шоу ничего не решается, а последнее слово всегда остаётся за мамой Тимати — Симоной Юнусовой. И если первые две группы лишь упражняются в злословии, то последние, кажется, не так далеки от истины.





Опыт

Симона Юнусова — удивительная женщина. Она как бы всегда в тени, но при этом ведёт публичный образ жизни. На своей странице в "Инстаграме", где у неё, к слову, три миллиона подписчиков, она абсолютно открыто рассказывает обо всём, что происходит в её семье. И если собрать все эти разрозненные факты её биографии, то становится ясно — эта женщина повидала много всего плохого и хорошего, её жизнь нельзя назвать лёгкой.

Я не люблю давать интервью, потому что господа интервьюеры часто позволяют себе без спроса внедряться в личную жизнь ради хайпа. Не думаю, что "неудобные" вопросы меня бы сильно смутили, но, дожив до элегантного возраста, я наконец разрешила себе общаться с теми, кто мне нравится и интересен Симона Юнусова Мать Тимати

Свобода

Сама она — из интеллигентной еврейской семьи. После школы поступила в МГУ и почти сразу вышла замуж за одноклассника Тимура Юнусова, который довольно быстро разбогател. Симоне не нужно было работать — все свои силы она вкладывала в сыновей. Ещё до всяких Монтессори она внедряла воспитательные практики контролируемой свободы. Будучи сама музыкально подкованной (отец был дирижёром), она давала возможность Тимуру (Тимати) проявить свои музыкальные таланты в полной мере. Она создавала условия, в которых он мог смело экспериментировать, давать волю своим самым экстравагантным идеям.

Мудрость

При этом Тимур и Артём росли в атмосфере строгого родительского почитания: последнее слово — всегда за отцом и матерью. Но в 90-е в семье начался разлад — Симона и Тимур развелись. Для неё это был страшный удар, но спасение она нашла в детях. Сыновья уже становились на ноги, и удержать их было трудно. И именно здесь проявилась её выстраданная мудрость. Она всегда поддерживала личный выбор обоих сыновей, но не убирала руки с пульса. Успешная карьера Тимати, конечно, его личная заслуга, но без мамы он бы не стал тем, кем стал. Возможно, даже деньги отца не сыграли той роли, какую сыграла материнская поддержка.

Именно она научила его держать удар, справляться с неудачами и использовать хейт во благо своим интересам и бизнесу. Стоит признать, что своё умение словить хайп Тимати возвёл примерно на тот же уровень, что и Филипп Киркоров. Мало кто может сравниться с этими звёздами (каждый для своей аудитории) по мастерству генерации новостных поводов.

Выбор

Фото © Instagram / missalena.92

Желание быть начеку у Симоны особенно проявилось тогда, когда у Тимати родилась дочь. После развода с Алёной Шишковой воспитанием Алисы в основном занимается именно Симона. При этом девочка растёт абсолютно неизбалованной и открытой. Мудрая бабушка позволяет сыну баловать дочь, но становление личности происходит под её непрерывным контролем. Мама Алисы продолжает строить карьеру модели и видит дочь не так часто, как ей того хотелось бы самой. Но ребёнок не растёт одиноким и не чувствует, что в её жизни кого-то не хватает. Это огромная заслуга Симоны, которая, кажется, на Алисе проводит работу над ошибками, поставив себе цель вырастить абсолютно обыкновенного ребёнка. То есть подарить малышке нормальное, счастливое, не звёздное детство.

Мне хочется дарить ей радость, и совсем необязательно, чтобы она стоила безумных денег, мечта бесценна... Я очень хочу увидеть, как внуки станут добрыми, чуткими, образованными и интеллигентными людьми Симона Юнусова Мать Тимати

Свекровь

Фото © Instagram / timatiofficial

Со вторым браком Тимати вышло сложнее. После развода Анастасия Решетова решила, что её бывшая свекровь не даёт ей самореализоваться как маме. В итоге Симона практически не видит внука Ратмира, а Решетова пытается совместить карьеру модели и материнство, по крайней мер так кажется её подписчикам в "Инстаграме". Симона всегда сдержанно высказывалась об избранницах сына, но люди, следящие за их семьёй, давно научились считывать между строк.

Я Ратмира вижу редко, у нас не совпадает расписание, а то, что он очаровательный, спору нет Симона Юнусова Мать Тимати

Сухим пером

Как-то подписчик спросил её: "Вы подписаны на Алёну, а на Настю нет. Почему так?" Симона ответила, так как и должна была ответить настоящая еврейская мама: "Предлагаете отписаться от Алёны? Нет никакой вражды, как бы некоторым этого хотелось". Другая мать могла бы отмолчаться, а Симона редко упустит шанс ответить, что называется, ровным и сухим пером. Именно поэтому у неё три миллиона подписчиков, именно поэтому каждый её пост — объект пристального внимания "глянцевых" журналистов, именно поэтому зрители "Холостяка" уверены, что решает всё она.

Суверенная демократия

Безусловно, Тимур Юнусов — абсолютно самодостаточный артист, который создал бренд, имя и может себе позволить любую инста-модель. Он научился работать по правилам шоу-бизнеса, и "Холостяк" — один из его проектов, где все понимают, что любовь там не живёт. Он прекрасно понимает, чего они хотят от него — хайпа и подписчиков в "Инстаграме", — и даёт им это. Сам же получает ещё один успешный проект в своё лакшери-портфолио. Все понимают, даже зрители, что это всё игра, но все продолжают смотреть и комментировать. То есть мнение аудитории — это лишь часть общего замысла. Но все так же прекрасно понимают, что это не Симона Юнусова — мама Тимати, а скорее Тимати — сын Симоны Юнусовой. Впрочем, среди претенденток на его сердце есть одна девушка, которая профессионально играет на фортепиано и при знакомстве сказала Тимуру, что у него очень хорошая мама...

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