Инста-дивы без пластики и фильтров: в Сети высмеяли звёзд "Дома-2", которых не узнать на старых фото

В Сети некоторое время не утихают поражённые разговоры о том, как же сильно за несколько лет изменились королевы "Инстаграма". В пабликах появились их фото до и после, на которых многих блогерш просто не узнать. Пользователи Сети пытаются представить, во сколько девушкам обошлись все операции, но их фантазии уже не хватает.

Фото © Соцсети

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Эх... Были бы деньги... Evgenievna

Сейчас 31-летняя Виктория Романец и 26-летняя Инесса Шевчук имеют огромную аудиторию, перед которой они демонстрируют роскошный образ жизни, а под каждым фото фанаты восторгаются внешностью кумиров: "Ты такая красивая!", "Что ни фотка, то вау!", "Прекрасная!"

Фото © Instagram / _viktoriya_14 и i.s.nesquik

Но начинали оба успешных блогера в "Доме-2", где внешность девушек была не настолько прекрасна, как сейчас. Виктория Романец из Донецка пришла на телестройку осенью 2014 года, где успела построить отношения с Андреем Черкасовым, которые едва не закончились свадьбой, но всё сорвалось. В итоге весной 2016 года девушка покинула проект.

Фото © Соцсети и Instagram / _viktoriya_14

К тому моменту она уже увеличила грудь и губы и сделала три ринопластики, которые обошлись ей недёшево. Но Романец была из богатой семьи, поэтому могла не беспокоиться о деньгах. Тем более всё окупилось сторицей — сейчас у Виктории 3 млн подписчиков в "Инстаграме", перед которыми она хвастается дорогими курортами и брендовыми аксессуарами.

Фото © Instagram / _viktoriya_14 и i.s.nesquik

Не меньше повезло и Инессе Шевчук из Хабаровска. Девушка пришла на проект осенью 2014 года, где сразу закрутила бурный роман с Сергеем Катасоновым, который, однако, долго не продержался. Как и сама Инесса — участники выгнали её с телестройки в январе 2015 года.

Фото © Соцсети и Instagram / i.s.nesquik

Но и этого девушке хватило для популярности. После "Дома-2" она вплотную занялась своей внешностью и увеличила грудь и губы, сделала ринопластику и поставила виниры, которые сделали улыбку Инессы достойной Голливуда. Сейчас у неё в инстаграме 780 тыс. подписчиков, перед которыми блогерша позирует в откровенных нарядах и демонстрирует все блага своей жизни.

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