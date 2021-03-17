На игле фотошопа: 8 российских звёзд, чья красота в "Инстаграме" оказалась жестоким обманом

41-летняя Анна Семенович — бывшая участница группы "Блестящие", актриса и ведущая — попалась на фотошопе во время отдыха в Египте

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Фанаты с трудом узнали 43-летнюю актрису и телеведущую Анфису Чехову в инстаграме Станислава Садальского, особенно в районе талии

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67-летняя певица Любовь Успенская многих расстроила обилием фотошопа на своих снимках

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27-летняя блогерша Милана Тюльпанова в жизни не слишком похожа на ту фею, которую она демонстрирует в своём инстаграме

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41-летняя блогерша и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня знаменита своей любовью к ретуши, которая превращает её в другого человека

25-летняя модель и ведущая Анастасия Решетова на снимках в соцсетях разительно отличается от реальной себя

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34-летнюю певицу Кети Топурию не обошла стороной мания фотошопить свои снимки, поэтому на видео фанаты узнают её с большим трудом

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46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская уже стала своеобразным эталоном по фотошопу, который легко раскрывается во время прямых эфиров

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