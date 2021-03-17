Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На игле фотошопа: 8 российских звёзд, чья красота в "Инстаграме" оказалась жестоким обманом

В соцсетях часто хочется казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому пользователи улучшают свои фото при помощи ретуши, макияжа или удачных поз. Но некоторые звёзды слишком на это полагаются, редактируя себя до неузнаваемости. А когда правда всплывает, над ними потешаются все фанаты, видя такие явные противоречия между ожиданием и реальностью.

17 марта 2021, 07:02

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

41-летняя Анна Семенович — бывшая участница группы "Блестящие", актриса и ведущая — попалась на фотошопе во время отдыха в Египте

Фото © Instagram / rustamsolncev_ и ann_semenovich

Фото © Instagram / rustamsolncev_ и ann_semenovich

Фанаты с трудом узнали 43-летнюю актрису и телеведущую Анфису Чехову в инстаграме Станислава Садальского, особенно в районе талии

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / achekhova

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / achekhova

67-летняя певица Любовь Успенская многих расстроила обилием фотошопа на своих снимках

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / uspenskayalubov_official

27-летняя блогерша Милана Тюльпанова в жизни не слишком похожа на ту фею, которую она демонстрирует в своём инстаграме

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / milana_tulpanova

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / milana_tulpanova

41-летняя блогерша и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня знаменита своей любовью к ретуши, которая превращает её в другого человека

Фото © YouTube / "ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ" и Instagram / victoriabonya

Фото © YouTube / "ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ" и Instagram / victoriabonya

25-летняя модель и ведущая Анастасия Решетова на снимках в соцсетях разительно отличается от реальной себя

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / volkonskaya.reshetova

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / volkonskaya.reshetova

34-летнюю певицу Кети Топурию не обошла стороной мания фотошопить свои снимки, поэтому на видео фанаты узнают её с большим трудом

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / keti_one_official

Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / keti_one_official

46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская уже стала своеобразным эталоном по фотошопу, который легко раскрывается во время прямых эфиров

Фото © Instagram / rudkovskayaofficial

Фото © Instagram / rudkovskayaofficial

Серябкина надела крошечный купальник, который раскрыл, что она прятала под мешковатой одеждой

Серябкина надела крошечный купальник, который раскрыл, что она прятала под мешковатой одеждой

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1