На игле фотошопа: 8 российских звёзд, чья красота в "Инстаграме" оказалась жестоким обманом
В соцсетях часто хочется казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому пользователи улучшают свои фото при помощи ретуши, макияжа или удачных поз. Но некоторые звёзды слишком на это полагаются, редактируя себя до неузнаваемости. А когда правда всплывает, над ними потешаются все фанаты, видя такие явные противоречия между ожиданием и реальностью.
Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
41-летняя Анна Семенович — бывшая участница группы "Блестящие", актриса и ведущая — попалась на фотошопе во время отдыха в Египте
Фото © Instagram / rustamsolncev_ и ann_semenovich
Фанаты с трудом узнали 43-летнюю актрису и телеведущую Анфису Чехову в инстаграме Станислава Садальского, особенно в районе талии
67-летняя певица Любовь Успенская многих расстроила обилием фотошопа на своих снимках
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / uspenskayalubov_official
27-летняя блогерша Милана Тюльпанова в жизни не слишком похожа на ту фею, которую она демонстрирует в своём инстаграме
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / milana_tulpanova
41-летняя блогерша и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня знаменита своей любовью к ретуши, которая превращает её в другого человека
Фото © YouTube / "ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ" и Instagram / victoriabonya
25-летняя модель и ведущая Анастасия Решетова на снимках в соцсетях разительно отличается от реальной себя
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / volkonskaya.reshetova
34-летнюю певицу Кети Топурию не обошла стороной мания фотошопить свои снимки, поэтому на видео фанаты узнают её с большим трудом
Фото © Telegram / "НеМалахов" и Instagram / keti_one_official
46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская уже стала своеобразным эталоном по фотошопу, который легко раскрывается во время прямых эфиров
Фото © Instagram / rudkovskayaofficial
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