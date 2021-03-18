Захарова: Даже в США не могут объяснить, что произошло на интервью с Байденом
По её словам, российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, но в Москве видят "качели" по ту сторону океана.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Даже американская общественность не может объяснить оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов... Даже на простой вопрос — "Скажите, пожалуйста, а что это было?" — они не могут дать ответ", — отметила дипломат в эфире "Соловьев Live".
Она подчеркнула, что российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, но в Москве видят "качели" по ту сторону океана.
"А это, действительно, очень такие сильные, с огромной амплитудой качели", — добавила Захарова.
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Напомним, накануне США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений, а также ввели новые санкции. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент США Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за некое "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
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