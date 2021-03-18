Захарова: Даже в США не могут объяснить, что произошло на интервью с Байденом

Даже американская общественность не может объяснить оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов... Даже на простой вопрос — "Скажите, пожалуйста, а что это было?" — они не могут дать ответ", — отметила дипломат в эфире "Соловьев Live".

Она подчеркнула, что российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, но в Москве видят "качели" по ту сторону океана.

"А это, действительно, очень такие сильные, с огромной амплитудой качели", — добавила Захарова.

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