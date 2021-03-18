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Захарова: Даже в США не могут объяснить, что произошло на интервью с Байденом

По её словам, российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, но в Москве видят "качели" по ту сторону океана.

18 марта 2021, 07:05
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Даже американская общественность не может объяснить оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в интервью телеканалу ABC. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У американских коллег вызывает озабоченность. Мы говорим про общественность, журналистов, дипломатов, политиков, политологов... Даже на простой вопрос "Скажите, пожалуйста, а что это было?" они не могут дать ответ", — отметила дипломат в эфире "Соловьев Live".

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Она подчеркнула, что российская сторона не меняла базовых подходов к международным отношениям, но в Москве видят "качели" по ту сторону океана.

"А это, действительно, очень такие сильные, с огромной амплитудой качели", — добавила Захарова.

Напомним, накануне США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений, а также ввели новые санкции. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент США Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за некое "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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