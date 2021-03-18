"МиГ" и "Сухой" прекратят существование и станут единой компанией

Объединённая авиастроительная корпорация и "Ростех" приняли решение объединить конструкторские бюро "МиГ" и "Сухой" в единый Корпоративный центр самолётостроения. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

Отмечается, что КБ как отдельные юридические лица прекратят своё существование, однако обе марки при этом будут сохранены. Ждут новое предприятие и кадровые изменения, но они коснутся лишь управляющего персонала. По некоторым данным, из пяти тысяч управленцев планируется оставить 500 человек. Конструкторский блок изменения не затронут.

Корпоративный центр самолётостроения возьмёт в своё подчинение в том числе компании "Туполёв", "Ильюшин" и "Иркут". Также сообщается, что "Ростех" планирует создать единый Инженерно-конструкторский центр, одним из руководителей которого станет Сергей Чемезов. По задумке, предприятие объединит в себе все российские конструкторские бюро.

А ранее Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы РФ в рамках гособоронзаказа получили на вооружение первые истребители МиГ-35.

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