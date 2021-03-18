Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью — видео

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что обнаружила на своём теле признаки неизлечимой болезни. В сториз своего инстаграма она призналась, что врачи диагностировали у неё витилиго — нарушение пигментации кожи.

Тодоренко показала белое пятно на ноге, характерное для этой болезни, и добавила, что хоть болезнь считается неизлечимой, она всё же попробует избавиться от недуга с помощью современной медицины. Ведущая спросила подписчиков, сталкивался ли кто-то из них с этой проблемой, и 27% респондентов ответили утвердительно.