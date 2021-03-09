Звезда "Аншлага" раскрыла подробности, как каждый день она борется со смертельной болезнью
Несколько лет назад заслуженной артистке России и звезде "Аншлага" Светлане Рожковой поставили страшный диагноз — билиарный цирроз печени. Но, несмотря на болезнь, у юмористки есть силы даже на гастроли!
Когда женщина проходила лечение, ей пришлось ненадолго пропасть с радаров. Отсутствие юмористки заметили её поклонники и уже было забили тревогу. Но, как оказалось, зря. Хоть здоровье Светланы далеко не в идеальном состоянии, её энергии можно лишь позавидовать. В недавнем интервью изданию Starhit Рожкова поделилась не только подробностями борьбы с болезнью, но и планами на будущее.
В плане болезни всё стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моём самочувствии, но я в строю и начинаю гастролировать с 8 марта
К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошёл в лёгкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьёй переболели и всё ещё не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное
За период карантина Рожкова вспомнила свои старые номера, написала сценарии новых и уже готова к выступлениям. 56-летняя юмористка знает: возвращение пойдёт ей только на пользу. "Сцена лечит", — уверяет Светлана.
Светлана в компании своего мужа Юрия Евдокунина. Фото © Instagram / svetrozhkova
Артистка заметила, что пережить трудный период жизни ей помог её муж Юрий Евдокунин, с которым они вместе живут и даже выступают уже несколько десятилетий. Когда у Светланы спросили, в чём секрет их отношений, она лишь пожала плечами.
Ничего не хочу менять и не хочу давать никаких рекомендаций и советов, ведь у каждого своя ситуация. Просто будьте терпеливы и любите друг друга, вот и всё!
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