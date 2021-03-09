Звезда "Аншлага" раскрыла подробности, как каждый день она борется со смертельной болезнью

К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошёл в лёгкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьёй переболели и всё ещё не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное

Светлана Рожкова