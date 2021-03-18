В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности
Предупреждение действует до вечера пятницы.
Фото © ТАСС / Краснова Александра
Жёлтый уровень опасности в связи с непогодой объявлен в Москве. Это следует из данных прогностической карты предупреждений на сайте Гидрометцентра России.
Поводом для предупреждения стала гололедица, которая с самого утра наблюдается в столице и области. Отмечается, что опасная погода сохранится в регионе по меньшей мере до завтрашнего вечера.
"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
А ранее жителей Центральной части России предупредили о надвигающихся холодах. К выходным в ночные часы температура воздуха может упасть до минус 10 градусов.
Выбор редакции
На весну не рассчитываем: москвичам рассказали о погоде на ближайшую неделю
В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение ковида
Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта
В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране
Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью — видео
Комментариев: 0