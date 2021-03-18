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В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие

Судя по кадрам с места происшествия, кузов техники изрешечён шрапнелью.

18 марта 2021, 04:31

В Кабуле по меньшей мере три человека погибли, более десяти пострадали при взрыве автобуса, в котором ехали государственные служащие. Об этом сообщает афганский телеканал "Толо ньюс".

По данным его источников, автобус перевозил сотрудников Министерства коммуникационных и информационных технологий.

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Напомним, прежний глава Пентагона в прошлом году выступил с громким заявлением о том, что все войны должны закончиться и что Америке пора выводить войска из Афганистана.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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