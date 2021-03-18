В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие

В Кабуле по меньшей мере три человека погибли, более десяти пострадали при взрыве автобуса, в котором ехали государственные служащие. Об этом сообщает афганский телеканал "Толо ньюс".

کابل کې پر کاستر موټر چاودنې د ۳ کسانو ژوند واخیستhttps://t.co/In209Vm5j9 pic.twitter.com/18yUBsyLes — TOLOnews (@TOLOnews) March 18, 2021

По данным его источников, автобус перевозил сотрудников Министерства коммуникационных и информационных технологий.

Напомним, прежний глава Пентагона в прошлом году выступил с громким заявлением о том, что все войны должны закончиться и что Америке пора выводить войска из Афганистана.

Авторы