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На Джо Байдена подал в суд 21 штат

Причиной для иска послужила блокировка строительства трубопровода Keystone XL.

18 марта 2021, 05:00
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Двадцать один штат США подал иск в Федеральный окружной суд Техаса к администрации американского президента Джо Байдена. Они потребовали возобновить строительство нефтепровода Keystone XL, который планировалось протянуть из Канады в США.

Байден, едва вступив в должность в январе, подписал указ о запрете на прокладку этого нефтепровода. По версии истцов, он превысил полномочия. Они считают, что решение нужно было проводить через конгресс, и требуют признать документ неконституционным. В качестве доводов также приводят данные о том, что теперь работы лишилось 12 тысяч человек. Штаты, через которые должна была пройти магистраль, не получат ожидаемую прибыль. Трубопровод рассчитывали на доставку из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки на перерабатывающие американские предприятия.

Премьер-министр Джастин Трюдо уже также заявил, что Оттава разочарована решением Байдена относительно Keystone XL.

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Интересно, что ещё на президента США Дональдта Трампа три года назад тоже подавали в суд из-за этого трубопровода. Но это были экологи, которые выступали против проекта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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