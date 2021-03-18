На Джо Байдена подал в суд 21 штат

Байден, едва вступив в должность в январе, подписал указ о запрете на прокладку этого нефтепровода. По версии истцов, он превысил полномочия. Они считают, что решение нужно было проводить через конгресс, и требуют признать документ неконституционным. В качестве доводов также приводят данные о том, что теперь работы лишилось 12 тысяч человек. Штаты, через которые должна была пройти магистраль, не получат ожидаемую прибыль. Трубопровод рассчитывали на доставку из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки на перерабатывающие американские предприятия.