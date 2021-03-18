На Джо Байдена подал в суд 21 штат
Причиной для иска послужила блокировка строительства трубопровода Keystone XL.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci
Двадцать один штат США подал иск в Федеральный окружной суд Техаса к администрации американского президента Джо Байдена. Они потребовали возобновить строительство нефтепровода Keystone XL, который планировалось протянуть из Канады в США.
Байден, едва вступив в должность в январе, подписал указ о запрете на прокладку этого нефтепровода. По версии истцов, он превысил полномочия. Они считают, что решение нужно было проводить через конгресс, и требуют признать документ неконституционным. В качестве доводов также приводят данные о том, что теперь работы лишилось 12 тысяч человек. Штаты, через которые должна была пройти магистраль, не получат ожидаемую прибыль. Трубопровод рассчитывали на доставку из Канады более 800 тысяч баррелей нефти в сутки на перерабатывающие американские предприятия.
Премьер-министр Джастин Трюдо уже также заявил, что Оттава разочарована решением Байдена относительно Keystone XL.
Интересно, что ещё на президента США Дональдта Трампа три года назад тоже подавали в суд из-за этого трубопровода. Но это были экологи, которые выступали против проекта.
Выбор редакции
Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны
В КНДР объяснили нежелание общаться с администрацией Байдена
В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие
В Приморье ответили на сообщения о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране
Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью — видео
Комментариев: 0