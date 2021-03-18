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"Рейнджерс" растоптал "Филадельфию": у Панарина и Бучневича шесть очков на двоих

Первой звездой встречи признан швед Мика Зибанежад, оформивший два хет-трика.

18 марта 2021, 05:39

Фото © Twitter / New York Rengers

В Нью-Йорке состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный клуб "Рейнджерс" со счётом 9:0 разгромил "Филадельфию Флайерз".

Шесть очков на двоих набрали российские нападающие трёхцветных Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин отметился голом и результативной передачей, а у его соотечественника Бучневича — дубль и два ассистентских балла.

Главным же действующим лицом в этот вечер в составе ньюйоркцев стал форвард Мика Зибанежад. На счету шведа — два хет-трика — голевой и ассистентский. А также повторение рекорда по количеству набранных очков за период (6), установленный Брайаном Троттье в далёком 1978 году.

Российский голкипер "Рейнджер" Александр Георгиев отразил 26 бросков и оформил второй шат-аут в сезоне.

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Рейнджерс" — "Филадельфия" — 9:0 (2:0; 7:0; 0:0)

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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