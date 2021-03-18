"Рейнджерс" растоптал "Филадельфию": у Панарина и Бучневича шесть очков на двоих
Первой звездой встречи признан швед Мика Зибанежад, оформивший два хет-трика.
Фото © Twitter / New York Rengers
В Нью-Йорке состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный клуб "Рейнджерс" со счётом 9:0 разгромил "Филадельфию Флайерз".
Шесть очков на двоих набрали российские нападающие трёхцветных Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин отметился голом и результативной передачей, а у его соотечественника Бучневича — дубль и два ассистентских балла.
Artemi Panarin slots home the dish from Strome to double the Rangers lead in the first!#NYR pic.twitter.com/c1ry8PpLvM— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 18, 2021
Главным же действующим лицом в этот вечер в составе ньюйоркцев стал форвард Мика Зибанежад. На счету шведа — два хет-трика — голевой и ассистентский. А также повторение рекорда по количеству набранных очков за период (6), установленный Брайаном Троттье в далёком 1978 году.
Simply amazing.@MikaZibanejad had a natural @Enterprise hat trick + three assists in one period. pic.twitter.com/OfwGDVlQJB— NHL (@NHL) March 18, 2021
Российский голкипер "Рейнджер" Александр Георгиев отразил 26 бросков и оформил второй шат-аут в сезоне.
Alexander Georgiev robs Nolan Patrick with a terrific desperation save!#NYR pic.twitter.com/JNVUsfiDir— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 18, 2021
Регулярный чемпионат НХЛ
- "Рейнджерс" — "Филадельфия" — 9:0 (2:0; 7:0; 0:0)
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