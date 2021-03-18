Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие"
Он отметил, что Кремль пока не комментирует способы их улучшить.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа о степени отношений между Россией и США.
Песков отметил, что отношения между Россией и США в настоящий момент являются очень плохими. На вопрос о том, есть ли способ улучшить ситуацию, пресс-секретарь отослал к профильным ведомствам.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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