Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа о степени отношений между Россией и США.

Песков отметил, что отношения между Россией и США в настоящий момент являются очень плохими. На вопрос о том, есть ли способ улучшить ситуацию, пресс-секретарь отослал к профильным ведомствам.