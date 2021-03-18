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Категорий: 18

Песков охарактеризовал текущие отношения России и США как "очень плохие"

Он отметил, что Кремль пока не комментирует способы их улучшить.

18 марта 2021, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков ответил на вопрос Лайфа о степени отношений между Россией и США.

Песков отметил, что отношения между Россией и США в настоящий момент являются очень плохими. На вопрос о том, есть ли способ улучшить ситуацию, пресс-секретарь отослал к профильным ведомствам.

Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было

Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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