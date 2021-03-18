Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее со стороны Соединённых Штатов не было подобных заявлений, как при администрации Джо Байдена.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Конечно, такого не было в истории", — сказал он.