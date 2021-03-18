Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было
Высказывания главы Белого дома в Кремле назвали "очень плохими".
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее со стороны Соединённых Штатов не было подобных заявлений, как при администрации Джо Байдена.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Конечно, такого не было в истории", — сказал он.
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Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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