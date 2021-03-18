Власти Орловской области пояснили слова чиновника, который удивился отказу работать за 15 тысяч

Власти Орловской области пояснили высказывание главы Управления труда и занятости Александра Сотникова об отказе людей работать за 15 тысяч рублей.

Там отметили, что цитата была выдернута из контекста доклада, в котором обсуждались спрос и предложения вакансий в период с октября прошлого года. До сентября действовали меры поддержки безработных в размере 12 130 + 3000 (за каждого несовершеннолетнего ребёнка) рублей. Количество таких людей резко увеличилось с 3 до 13,2 тысячи человек.

"Однако начиная с октября 2020 года, когда размер пособия по безработице вновь вернулся к прежнему порядку начисления, люди, получавшие ранее 12 тысяч рублей по безработице, стали массово отказываться от предлагаемой работы с заработной платой в 1,3–1,7 раза выше (15–20 тысяч рублей). Поскольку ситуация, когда получавшие до октября пособие в размере МРОТ граждане стали отказываться от предложений вакансий с зарплатой в полтора и более раз выше, свидетельствует о своего рода "пузыре" на рынке труда", — объяснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

В пресс-службе добавили, что Орловская область смогла удержать уровень безработицы в период пандемии. Также регион лидирует в рейтинге мест России, обладая высоким темпом сокращения этого показателя с октября 2020 года.

Напомним, ранее Сотников пожаловался на то, что многие жители Орла уезжают работать в Москву, где зарплата в разы больше, вместе с тем он выразил надежду на то, что "люди вернутся в регион", поскольку в Орловской области зарплата белая, а в столице — чаще всего чёрная.



Авторы