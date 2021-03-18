Захарова — о поведении США: Их собственная идеология находится в тупике

Власти США своими заявлениями и действиями завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией, но и собственную идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается поведения, так сказать, американских политиков, мне кажется, здесь уже нужно, действительно, констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией. Мне кажется, в тупике находится их собственная идеология", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат добавила, что демонизация России Вашингтоном исчерпала себя.

"Эта карта российская, на самом деле антироссийская, которую они уже столько лет разыгрывали внутри собственной страны, дурача американцев, издеваясь по большому счёту над ними, она привела к тому, к чему привела. Опять же, к тупику", — резюмировала официальный представитель МИД.

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