Захарова — о поведении США: Их собственная идеология находится в тупике
Демонизация России Вашингтоном исчерпала себя, отметила дипломат.
Фото © Пресс-служба МИД России
Власти США своими заявлениями и действиями завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией, но и собственную идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается поведения, так сказать, американских политиков, мне кажется, здесь уже нужно, действительно, констатировать, что они завели в тупик не только двусторонние отношения с Россией. Мне кажется, в тупике находится их собственная идеология", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Дипломат добавила, что демонизация России Вашингтоном исчерпала себя.
"Эта карта российская, на самом деле антироссийская, которую они уже столько лет разыгрывали внутри собственной страны, дурача американцев, издеваясь по большому счёту над ними, она привела к тому, к чему привела. Опять же, к тупику", — резюмировала официальный представитель МИД.
Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с американским телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал неоднозначную реакцию не только в России, но и в собственной стране. В Кремле высказывания Байдена назвали плохими и подчеркнули, что ранее в истории российско-американских отношений подобного не происходило.
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