Тихановская объявила об онлайн-голосовании для подготовки переговоров с властями Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала жителей страны поучаствовать в онлайн-голосовании о начале переговоров оппозиции с властями республики при посредничестве ОБСЕ и ООН.

"Голоса белорусов помогут привлечь международную помощь и добиться ещё более решительных шагов со стороны ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать переговорную площадку и выступить посредниками, а также помочь вынудить режим к переговорам. Голоса белорусов — это конкретный сигнал для международных партнёров к действию", — написала она у себя в телеграм-канале.

Тихановская отметила, что первые результаты данного голосования будут озвучены ко Дню воли (это белорусский праздник, годовщина провозглашения независимости первого национального государства — Белорусской Народной Республики), который отмечается 25 марта.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.

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