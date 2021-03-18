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В Совфеде поддержали идею сделать нерабочим день воссоединения России и Крыма

Сенатор Клинцевич выразил уверенность, что молодое поколение придумает, как интересно отпраздновать его.

18 марта 2021, 10:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Совете Федерации поддерживают идею сделать всероссийским выходным День воссоединения Крыма с Россией. Об этом Лайфу рассказал сенатор Франц Клинцевич.

"Назначение этого дня выходным — значит проведение мероприятий в другом информационном поле и с другими возможностями. Сегодня это очень важно. Я бы это поддержал. Это очень важный духовно-нравственный и политический аспект", — сказал он.

Сенатор также выразил свою уверенность в том, что молодёжь найдёт способ, как весело и с выдумкой отметить такой важный праздник.

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"Сейчас XXI век, и я уверен, что молодёжь придумает очень много интересного (чтобы отпраздновать этот день. — Прим. Лайфа). Важно, чтобы было принято политическое решение. Этот день очень важный и должен быть внесён в историю великих побед Российского государства", — пояснил Клинцевич.

Напомним, Крым вошёл в состав России ровно семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран не признали итогов голосования, однако, как позднее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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