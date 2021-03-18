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"Не хотели допустить кровопролития": В Минобороны рассказали о действиях российских военных в Крыму в 2014 году

В ведомстве отметили, что на полуострове не произошло ни одного вооружённого столкновения, не было человеческих жертв.

18 марта 2021, 11:06

В 2014 году российские власти не хотели, чтобы в Крыму военные столкнулись с украинской армией. Об этом рассказал начальник главного военно-политического управления ВС РФ и заместитель главы Минобороны, генерал-полковник Андрей Картаполов на круглом столе "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" в Совете Федерации.

По его словам, военные ВС России направились в Крым после того, как возникла вероятность вмешательства украинской армии и, как следствие, возможного кровопролития на территории полуострова. При этом были поставлены задачи по защите объектов Черноморского флота и недопущению человеческих жертв.

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"На совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей, общественно-политических организаций особо уделялось внимание разъяснению главного требования президента России — ни в коем случае не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими, и все эти задачи были успешно решены. В Крыму не произошло ни одного вооружённого столкновения, не было человеческих жертв", — объяснил генерал-полковник Картаполов.

Напомним, Крым вошёл в состав России ровно семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран не признали итогов голосования, однако, как позднее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Ранее в Крыму резко высказались о возможной блокаде полуострова.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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