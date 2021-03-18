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Категорий: 18

Путин — о пандемии коронавируса: Нельзя считать, что всё закончилось

При этом президент подчеркнул, что в России ситуация с заболеваемостью складывается лучше, чем во многих странах мира.

18 марта 2021, 13:18
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать следовать мерам предосторожности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Один из участников встречи предложил в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снять ограничения на детский отдых в Крыму. Президент на это ответил, что в данном вопросе нужно руководствоваться требованиями врачей.

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"Нам нельзя считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы хотя формально считаются закрытыми, но передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов и, исходя из этих требований, планировать отдых детей и отпускной сезон", — заявил он.

Глава государства также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности Крыма.

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Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, хотя остаётся напряжённой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что возможен и новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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