Путин — о пандемии коронавируса: Нельзя считать, что всё закончилось

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать следовать мерам предосторожности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Один из участников встречи предложил в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снять ограничения на детский отдых в Крыму. Президент на это ответил, что в данном вопросе нужно руководствоваться требованиями врачей.

"Нам нельзя считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы хотя формально считаются закрытыми, но передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов и, исходя из этих требований, планировать отдых детей и отпускной сезон", — заявил он.

Глава государства также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности Крыма.

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