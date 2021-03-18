Путин — о пандемии коронавируса: Нельзя считать, что всё закончилось
При этом президент подчеркнул, что в России ситуация с заболеваемостью складывается лучше, чем во многих странах мира.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Пандемия коронавируса ещё не закончилась, поэтому необходимо продолжать следовать мерам предосторожности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Один из участников встречи предложил в связи с улучшением эпидемиологической обстановки снять ограничения на детский отдых в Крыму. Президент на это ответил, что в данном вопросе нужно руководствоваться требованиями врачей.
"Нам нельзя считать, что всё закончилось. Мир так взаимосвязан, границы хотя формально считаются закрытыми, но передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов и, исходя из этих требований, планировать отдых детей и отпускной сезон", — заявил он.
Глава государства также пообещал, что при организации детского отдыха будут использованы возможности Крыма.
Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, хотя остаётся напряжённой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что возможен и новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.
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