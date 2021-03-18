Кличко объявил о вводе в Киеве "сурового" карантина
Он продлится не менее трёх недель.
Виталий Кличко. Фото © ТАСС / Zuma
Из-за геометрической прогрессии роста заболеваемости коронавирусом в Киеве городская Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести с 20 марта жёсткий карантин. Об этом сообщил мэр украинской столицы Владимир Кличко.
"С 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит суровые карантинные ограничения, потому что нужно спасать здоровье и жизнь людей", — сказал он в четверг во время брифинга.
Согласно предварительному решению, карантин продлится никак не меньше трёх недель. Кличко отметил: во время этого периода будут закрыты все кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, также будет прекращена работа торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.
Градоначальник также подчеркнул, что под запрет попадёт проведение любых массовых общественных мероприятий, а все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Исключением из этого списка станут богослужения, но только в том случае, если там будут соблюдаться правила социального дистанцирования.
Ранее Лайф писал о введении общенационального карантина в Польше.
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