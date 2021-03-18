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Категорий: 18

Украинский дипломат предрёк миру "войну всех против всех"

В наибольшей зоне риска находится Киев, считает он.

18 марта 2021, 13:14

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Украина находится на стыке эпох, в связи с чем ей суждено стать участником многих геополитических конфликтов. Поэтому Киеву стоит готовиться к полномасштабным военным действиям на востоке страны, заявил советник украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Мне кажется, мир пришёл в движение и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах по крайней мере, до 2035 года", — подчеркнул он в интервью телеканалу "Украина 24".

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Ранее в Сети разразился скандал, связанный с Алексеем Арестовичем. Как сообщал Лайф, в одной из соцсетей дипломат матом на русском языке ответил на просьбу пользователя писать по-украински. Теперь Арестовича хотят исключить из контактной группы. Соответствующий запрос уже был направлен президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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