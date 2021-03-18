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Категорий: 18

На месяц позже: новые правила для въезда грузовиков в Москву заработают лишь с 5 мая

Грузоперевозчикам дали дополнительное время, чтобы подготовиться к изменениям. Например, дооформить пропуска.

18 марта 2021, 13:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Столичные власти решили отсрочить вступление в силу ограничения на въезд транзитных грузовиков массой более 3,5 тонны на МКАД. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Департамент транспорта Москвы. Грузоперевозчикам дали лишний месяц на подготовку к изменениям. Таким образом, ограничения вступят в силу лишь 5 мая.

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"Нас попросили дать дополнительное время, ещё две-три недели, чтобы перестроиться. Мы дадим один месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы", — сказано в сообщении Дептранса.

Кроме того, в ведомстве готовы оказать грузоперевозчикам помощь в получении пропусков. В частности, им помогут с переходом на ночную доставку в Москву, усилят контроль за транзитными передвижениями с помощью ГЛОНАСС, а для иностранных перевозчиков введут те же правила, что действуют и для российских компаний.

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Как уже сообщал Лайф, решение о переводе грузовиков на ЦКАД изначально было временным. Сделать это решили для того, чтобы разгрузить МКАД, на которой периодически образовывались гигантские пробки из большегрузов. Такие заторы практически полностью останавливали движение на кольцевой дороге и усложняли жизнь москвичам. Практика показала хороший результат, и уже 1 марта Сергей Собянин заявил, что перевод большегрузов на ЦКАД останется на постоянной основе.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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