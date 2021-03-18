"Пока они не оправдывают надежд": Газзаев оценил поражение ЦСКА в суперматче с "Зенитом"

Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, выразил своё сожаление в связи с неудачей московского клуба. По словам специалиста, хоть это и грустно признавать, но "Зенит" действительно заслужил победу, отыграв гораздо техничнее и увереннее, чем соперник. Далее экс-тренер порассуждал на тему неудач московского ЦСКА за последние несколько лет.

"Сложно сказать, потому что уже практически на протяжении последних четырёх, наверное, лет ЦСКА не выиграл ни одного титула. Это большой пробел. Потому что начиная с 2002 года ЦСКА выиграл шесть чемпионатов, по-моему. Кубки, Суперкубки и Кубки УЕФА. Это очень большое достижение. И болельщики привыкли к этому. И требуют таких результатов. А их нет. Вроде бы, так сказать, новая команда (сформировалась. — Прим. Лайфа), много молодых талантливых игроков набрали. Но, к сожалению, пока они не оправдывают тех надежд, которые сегодня у руководства и болельщиков", — поделился Газзаев своими мыслями по этому поводу.