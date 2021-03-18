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"Пока они не оправдывают надежд": Газзаев оценил поражение ЦСКА в суперматче с "Зенитом"

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с участием знаменитого тренера выйдет в ближайшее время.

18 марта 2021, 13:09

Газзаев поделился мыслями по поводу поражения ЦСКА в матче с "Зенитом". Видео © LIFE

Известный российский футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев стал гостем нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать", где поделился своим мнением по поводу прошедшего 17 марта матча ЦСКА — "Зенит" (2:3).

Газзаев, ранее возглавлявший ЦСКА, выразил своё сожаление в связи с неудачей московского клуба. По словам специалиста, хоть это и грустно признавать, но "Зенит" действительно заслужил победу, отыграв гораздо техничнее и увереннее, чем соперник. Далее экс-тренер порассуждал на тему неудач московского ЦСКА за последние несколько лет.

"Сложно сказать, потому что уже практически на протяжении последних четырёх, наверное, лет ЦСКА не выиграл ни одного титула. Это большой пробел. Потому что начиная с 2002 года ЦСКА выиграл шесть чемпионатов, по-моему. Кубки, Суперкубки и Кубки УЕФА. Это очень большое достижение. И болельщики привыкли к этому. И требуют таких результатов. А их нет. Вроде бы, так сказать, новая команда (сформировалась. Прим. Лайфа), много молодых талантливых игроков набрали. Но, к сожалению, пока они не оправдывают тех надежд, которые сегодня у руководства и болельщиков", — поделился Газзаев своими мыслями по этому поводу.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать", в котором ведущие побеседовали с прославленным футбольным тренером, смотрите на YouTube-канале. Он выйдет в ближайшее время.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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