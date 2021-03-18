Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, но они пройдут лишь при одном условии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти 20 июня 2021 года. Такая запись появилась в четверг в его "Фейсбуке". Пашинян отметил, что это решение стало результатом его встречи с главой оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.

"Лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы", — констатировал премьер.

Между тем глава второй оппозиционной парламентской фракции ("Просвещённая Армения") Эдмон Марукян напомнил, что для того, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня, Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля.

"Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной кампании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля", — приводит слова политика ТАСС.

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