Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, но они пройдут лишь при одном условии
Но для этого премьер должен уйти в отставку уже в апреле.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото (архивное) © Kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти 20 июня 2021 года. Такая запись появилась в четверг в его "Фейсбуке". Пашинян отметил, что это решение стало результатом его встречи с главой оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном.
"Лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы", — констатировал премьер.
Между тем глава второй оппозиционной парламентской фракции ("Просвещённая Армения") Эдмон Марукян напомнил, что для того, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня, Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля.
"Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение двух недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной кампании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля", — приводит слова политика ТАСС.
Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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