Только вчера узнала о беременности. Лайф выяснил причину расправы над женщиной в Котельниках

Брат расправился с сестрой в Котельниках из-за её второго замужества. По данным источника Лайфа, родственника не устроило, что женщина жила с новым возлюбленным, будучи в браке с другим мужчиной.

Однако не всё просто — источник сообщает, что бывший супруг употреблял наркотики и избивал Лейлу, а потом ещё долго не давал развод. С нынешним мужем женщина вместе уже около трёх лет, но официально свои отношения они зарегистрировали недавно — всё из-за упрямого бывшего супруга.

Нынешняя семья Лейлы была куда благополучнее: муж — владелец нескольких ресторанов — обеспечивал всю семью и троих детей женщины от первого брака. А буквально вчера Лейла узнала, что ждёт четвёртого ребёнка, он стал бы первым общим малышом для пары.

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