Только вчера узнала о беременности. Лайф выяснил причину расправы над женщиной в Котельниках
Сейчас брата убитой допрашивают следователи.
Брат расправился с сестрой в Котельниках из-за её второго замужества. По данным источника Лайфа, родственника не устроило, что женщина жила с новым возлюбленным, будучи в браке с другим мужчиной.
Однако не всё просто — источник сообщает, что бывший супруг употреблял наркотики и избивал Лейлу, а потом ещё долго не давал развод. С нынешним мужем женщина вместе уже около трёх лет, но официально свои отношения они зарегистрировали недавно — всё из-за упрямого бывшего супруга.
Нынешняя семья Лейлы была куда благополучнее: муж — владелец нескольких ресторанов — обеспечивал всю семью и троих детей женщины от первого брака. А буквально вчера Лейла узнала, что ждёт четвёртого ребёнка, он стал бы первым общим малышом для пары.
Напомним, за последние три дня в разных регионах произошло сразу несколько резонансных убийств. 16 марта 24-летний мужчина насмерть забил прохожего строительным молотком во время своей "охоты на нечистую силу". 17 марта в Уфе мужчина убил адвоката, выступавшего против него в суде. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, как пытались спасти. А позже жительница Брянска призналась в нападении с ножом на прохожую. Она сама позвонила в полицию и рассказала, что якобы больна шизофренией и "только что убила женщину".
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