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Категорий: 18

Брат зарезал беременную сестру прямо на улице в Котельниках — видео 18+

Лайф узнал, что послужило причиной расправы.

18 марта 2021, 11:20
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Брат зарезал беременную сестру прямо на улице в Котельниках. Видео © Соцсети

Родной брат набросился на сестру и нанёс ей несколько ножевых ранений прямо на улице в московском районе Котельники. Девушка скончалась на месте, а мужчина задержан. Инцидент произошёл утром 18 марта.

Как сообщил Лайфу источник, расправа произошла из-за развода женщины — брату это не понравилось, он считал, что "нельзя менять мужчин". По данным нашего собеседника, жертва была беременна. В ГСУ СКР подтверждают информацию об убийстве женщины.

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"43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанёс ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте... Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — говорится в сообщении СК.

Следователи изъяли нож и видео с камер наблюдения, допрашивают родственников, планируется ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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За последние три дня в разных регионах произошло сразу несколько резонансных убийств. 16 марта 24-летний мужчина насмерть забил прохожего строительным молотком во время своей "охоты на нечистую силу". 17 марта в Уфе мужчина убил адвоката, выступавшего против него в суде. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, как пытались спасти мужчину. А позже жительница Брянска призналась в нападении с ножом на прохожую. Она сама позвонила в полицию и рассказала, что якобы больна шизофренией и "только что убила женщину".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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