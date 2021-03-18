Брат зарезал беременную сестру прямо на улице в Котельниках — видео 18+

Брат зарезал беременную сестру прямо на улице в Котельниках. Видео © Соцсети

Родной брат набросился на сестру и нанёс ей несколько ножевых ранений прямо на улице в московском районе Котельники. Девушка скончалась на месте, а мужчина задержан. Инцидент произошёл утром 18 марта.

Как сообщил Лайфу источник, расправа произошла из-за развода женщины — брату это не понравилось, он считал, что "нельзя менять мужчин". По данным нашего собеседника, жертва была беременна. В ГСУ СКР подтверждают информацию об убийстве женщины.

"43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанёс ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте... Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса", — говорится в сообщении СК.

Следователи изъяли нож и видео с камер наблюдения, допрашивают родственников, планируется ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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