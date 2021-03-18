В МИД РФ заявили, что ждут от США объяснений по поводу резкого заявления Байдена о Путине
В дипведомстве отметили, что своими действиями Вашингтон завёл в тупик собственную идеологию.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Москве ждут объяснений от США по поводу недавнего выпада американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Почему мы должны... всё время переводить с их странного, непонятного политического птичьего языка на нормальный?" — задалась Захарова вопросом в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Представитель МИД выразила надежду на то, что журналистам удастся выяснить у администрации Байдена, что именно он имел в виду в своём заявлении.
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Ранее Захарова отметила, что своими заявлениями и действиями власти США завели в тупик не только отношения с Россией, но и поставили под сомнение собственную идеологию.
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