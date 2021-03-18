Поклонская призналась, что зря хотела запретить фильм "Матильда"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала, что была неправа, когда критиковала фильм "Матильда" Алексея Учителя. По её словам, сейчас она смотрит назад, анализирует и понимает, что "делала ошибки".

"В ситуации с фильмом "Матильда" — мы вот сейчас вспомнили... Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть", — сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".