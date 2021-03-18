Поклонская призналась, что зря хотела запретить фильм "Матильда"
Картина вышла в 2017 году.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала, что была неправа, когда критиковала фильм "Матильда" Алексея Учителя. По её словам, сейчас она смотрит назад, анализирует и понимает, что "делала ошибки".
"В ситуации с фильмом "Матильда" — мы вот сейчас вспомнили... Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть", — сказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".
Напомним, вокруг киноленты, вышедшей в прокат 26 октября 2017 года, развернулся скандал: в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила за запрет ленты. В Генпрокуратуре насчитали 43 соответствующие жалобы со стороны парламентария. Её позицию тогда поддержало лишь 17% жителей России.
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