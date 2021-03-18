В Москве неизвестный расстрелял из газового пистолета догхантера Максима Парфирьева
Незадолго до этого общественнику поступали угрозы.
Фото © Соцсети
Видео предоставлено Лайфу
В центре Москвы неизвестный напал на известного догхантера и защитника прав охотников Максима Парфирьева. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл накануне неподалёку от здания Общественной палаты на Тверской-Ямской, где Парфирьев принимал участие в обсуждении поправок к закону о проблеме бездомных животных. После заседания к догхантеру подбежал злоумышленник и сделал несколько выстрелов из газового пистолета в лицо.
"Подлетел какой-то человек, сделал несколько хлопков. Это был не газовый баллон точно, это было механическое устройство, которое произвело несколько щелчков, причём он целенаправленно начал [стрелять] Максиму в глаза", — рассказал Лайфу свидетель происшествия.
По информации источника, за день до заседания Парфирьеву поступали анонимные угрозы, а несколькими днями ранее нападение было совершено на притравочную станцию, руководителем которой является догхантер. Помимо Парфирьева в результате нападения пострадали также общественник Александр Кулагин и президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. Сейчас все трое находятся в больнице с ожогами глаз и дыхательных путей.
А ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в своего брата, после чего напал на него с ножом. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, а преступника задержали.
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