Путин заявил, что США придётся считаться с интересами России
Москва намерена сотрудничать с американскими партнёрами только на своих условиях, отметил глава государства.
Путин заявил, что США придётся считаться с интересами России. Видео © LIFE
Соединённым Штатам Америки придётся считаться с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время сегодняшней встречи с представителями общественности Крыма.
"Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Мы будем с ними (С США. — Прим. Лайфа) работать, но в тех областях, в которых сами заинтересованы, и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться", — подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что так будет происходить, несмотря на санкции, оскорбления и попытки США остановить экономическое развитие России, которая, в свою очередь в это время будет развивать отношения с другими странами.
Ранее в ходе того же заседания Владимир Путин прокомментировал недавнее оскорбление Джо Байдена в свой адрес, отметив, что "кто обзывается, сам так называется". Также выпад американского президента оценили и в МИД РФ, подчеркнув, что своими действиями власти США заводят в тупик не только российско-американские отношения, но и ставят под сомнение собственные идеалы.
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