Путин заявил, что США придётся считаться с интересами России. Видео © LIFE

Соединённым Штатам Америки придётся считаться с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время сегодняшней встречи с представителями общественности Крыма.

"Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. Мы будем с ними (С США. — Прим. Лайфа) работать, но в тех областях, в которых сами заинтересованы, и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться", — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что так будет происходить, несмотря на санкции, оскорбления и попытки США остановить экономическое развитие России, которая, в свою очередь в это время будет развивать отношения с другими странами.

Ранее в ходе того же заседания Владимир Путин прокомментировал недавнее оскорбление Джо Байдена в свой адрес, отметив, что "кто обзывается, сам так называется". Также выпад американского президента оценили и в МИД РФ, подчеркнув, что своими действиями власти США заводят в тупик не только российско-американские отношения, но и ставят под сомнение собственные идеалы.

Авторы