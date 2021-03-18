Путин: США думают, что мы такие же, как они. Но у нас другой нравственный код

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон нацелен на отношения с Москвой, но на своих условиях. Однако у россиян другой нравственный код — и мы умеем отстаивать свои интересы.

"Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых сами заинтересованы, и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя", — подчеркнул глава государства.