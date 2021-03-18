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Путин: США думают, что мы такие же, как они. Но у нас другой нравственный код

Москва будет работать с Вашингтоном на тех условиях, которые считает выгодными для себя, добавил президент.

18 марта 2021, 12:00

Путин: США думают, что мы такие же, как они. Но у нас другой нравственный код. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон нацелен на отношения с Москвой, но на своих условиях. Однако у россиян другой нравственный код — и мы умеем отстаивать свои интересы.

"Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых сами заинтересованы, и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя", — подчеркнул глава государства.

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

И руководству США придётся с этим считаться, несмотря на все санкции и оскорбления, добавил Путин. При этом президент подчеркнул, что среди простых американцев много честных, порядочных и душевных людей, которые хотят жить с Россией в мире и дружбе, и Москва дорожит этим.

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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