В Новосибирске хозяйка бойцового пса смотрела на то, как её питомец чуть не разорвал школьника. Видео © Соцсети

На новосибирского школьника в подъезде напал пёс бойцовой породы, а его хозяйка просто стояла и смотрела на происходящее. Об этом инциденте сообщает Mash Siberia.

16 марта девятилетний мальчик, как обычно, пошёл выгуливать своего щенка, но по дороге встретил соседского стаффорда, который вцепился ребёнку в ногу и начал таскать его по всему подъезду. Хозяйка же бойцовой собаки решила не вмешиваться в происходящее.

Всё могло закончиться очень плохо, но, к счастью, в один момент смелый малыш вырвал ногу из пасти пса, схватил своего щенка и без лишних раздумий вылетел вместе с ним из подъезда. СУ СК РФ по региону на своём сайте сообщило, что уже начата доследственная проверка данного происшествия.

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