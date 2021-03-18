Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Президент России Владимир Путин отреагировал на оскорбительные высказывания своего американского коллеги Джо Байдена, прозвучавшие в интервью телеканалу ABC. Российский лидер заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии". Но вместе с тем Путин уверен, что любой человек, оскорбляя другого, подмечает качества, присущие ему самому.

"В истории каждого народа, каждого государства много тяжёлых, драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", — рассуждает российский лидер.