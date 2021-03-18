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Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

По словам российского лидера, любой человек, оскорбляя другого, подмечает качества, присущие ему самому.

18 марта 2021, 11:36

Президент России Владимир Путин отреагировал на оскорбительные высказывания своего американского коллеги Джо Байдена, прозвучавшие в интервью телеканалу ABC. Российский лидер заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии". Но вместе с тем Путин уверен, что любой человек, оскорбляя другого, подмечает качества, присущие ему самому.

Путин ответил на оскорбление Байдена: Кто как обзывается, сам так называется.

Фото © LIFE

"В истории каждого народа, каждого государства много тяжёлых, драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей или даже другие государства и народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути", — рассуждает российский лидер.

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"Вспоминаю, в детстве во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется", — отметил президент.

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Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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