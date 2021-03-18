"Стакан с утра засадят — и им всё равно": Путин напомнил о состоянии крымских санаториев при Украине

Президент России Владимир Путин рассказал об ужасающем состоянии крымских санаториев при Украине. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с представителями общественности Крыма в четверг, 18 марта. Глава государства вспомнил, как руководители федеральных ведомств по его поручению начали посещать санатории и лечебные заведения Крыма в 2014 году и столкнулись с колоссальными проблемами.

Путин рассказал, как Украина разрушила курортную инфраструктуру Крыма. Фото © LIFE

"Спрашивают у руководителя этого учреждения: "А как здесь люди жить будут? Здесь полы проваливаются, здесь линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля". Ответ, знаете, какой? — "Да здесь в основном горняки-шахтёры приезжают, они стакан с утра засадят, и им всё равно, не обращают внимания", — рассказал российский лидер.

Путин отметил, что многое пришлось менять и в сфере медицины. В частности, за эти семь лет, которые прошли после воссоединения с Россией, количество медицинских учреждений в Крыму увеличилось в два раза, а в Севастополе — в 4,6 раза.

"Продолжается оснащение медицинских учреждений техникой. Конечно, сделать предстоит ещё гораздо больше", — добавил он.

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России, — за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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