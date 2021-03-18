Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Киев отключил нас от всего": Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после Майдана

Она отметила, что Украина тогда раскололась надвое.

18 марта 2021, 11:26
<p>Фото © Instagram / nv_poklonskaya</p>

Фото © Instagram / nv_poklonskaya

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в преддверии воссоединения Крыма с РФ рассказала, что происходило на полуострове после Майдана в 2014 году.

"Украина раскололась на две части: на русскоязычное население и украиноязычное население. Её специально раскололи. Так вот, на территории полуострова, где 2,5 миллиона человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего", — рассказала Поклонская в интервью с журналистом Антоном Красовским на его YouTube-канале.

"Глупость и тупость": В Крыму резко высказались о блокаде полуострова

"Глупость и тупость": В Крыму резко высказались о блокаде полуострова

Также депутат отметила тот факт, что свою работу тогда прекратили административные здания. По её словам, все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий и зарплат, а также обеспечивать порядок, просто в один момент перестали осуществлять свою деятельность.

Ранее Лайф писал о том, что главы МИД стран G7 отказались признавать Крым территорией России.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Стакан с утра засадят — и им всё равно": Путин напомнил о состоянии крымских санаториев при Украине

сегодня в 11:33

Поклонская призналась, что зря хотела запретить фильм "Матильда"

сегодня в 11:11

Путин заявил, что США придётся считаться с интересами России

сегодня в 12:04

В Москве неизвестный расстрелял из газового пистолета догхантера Максима Парфирьева

сегодня в 12:29

"Меня бросили умирать": Бывшая звезда Disney рассказала, как её изнасиловали после передозировки

сегодня в 12:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1