"Киев отключил нас от всего": Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после Майдана
Она отметила, что Украина тогда раскололась надвое.
Фото © Instagram / nv_poklonskaya
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в преддверии воссоединения Крыма с РФ рассказала, что происходило на полуострове после Майдана в 2014 году.
"Украина раскололась на две части: на русскоязычное население и украиноязычное население. Её специально раскололи. Так вот, на территории полуострова, где 2,5 миллиона человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего", — рассказала Поклонская в интервью с журналистом Антоном Красовским на его YouTube-канале.
Также депутат отметила тот факт, что свою работу тогда прекратили административные здания. По её словам, все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий и зарплат, а также обеспечивать порядок, просто в один момент перестали осуществлять свою деятельность.
Ранее Лайф писал о том, что главы МИД стран G7 отказались признавать Крым территорией России.
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