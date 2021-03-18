"Киев отключил нас от всего": Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после Майдана

"Украина раскололась на две части: на русскоязычное население и украиноязычное население. Её специально раскололи. Так вот, на территории полуострова, где 2,5 миллиона человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего", — рассказала Поклонская в интервью с журналистом Антоном Красовским на его YouTube-канале.