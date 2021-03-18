Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Ставрополе мужчину с ребёнком избили после замечания за брызги от машины — видео

Сейчас нападавших ищет полиция.

18 марта 2021, 11:30

В Ставрополе мужчину с ребёнком избили после замечания за брызги от машины. Видео © Соцсети

В Ставрополе толпа неизвестных избила мужчину на глазах у его малолетнего ребёнка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошёл накануне вечером. В местную полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов группа мужчин избивает человека. Однако приехавший на место наряд по указанному адресу ничего не обнаружил. Нашёлся пострадавший случайно, когда полицейские в этот же вечер приехали в больницу по другому вызову.

В Краснодаре 17-летнюю девушку избили в трамвае за случайный мат

В Краснодаре 17-летнюю девушку избили в трамвае за случайный мат

Жертвой разъярённой толпы оказался 41-летний Иван. Выяснилось, что конфликт произошёл после того, как его, гулявшего вместе с ребёнком по тротуару, обрызгал проезжающий мимо автомобиль. Мужчина сделал замечание водителю, после чего тот резко остановился и решил проучить оппонента. Вместе с ним на Ивана набросилось несколько приятелей, после чего все скрылись. Сейчас правоохранители занимаются их поиском.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве группа молодых людей избила анестезиолога ковидной больницы в Коммунарке из-за серёжки в ухе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Губернатор отправил в отставку всё Правительство Ставропольского края после задержания чиновника

15 марта, 06:39

В Москве неизвестный расстрелял из газового пистолета догхантера Максима Парфирьева

сегодня в 12:29

В Петербурге неизвестный попытался обокрасть музей Иосифа Бродского — видео

сегодня в 12:19

Кличко объявил о вводе в Киеве "сурового" карантина

сегодня в 12:25

"Меня бросили умирать": Бывшая звезда Disney рассказала, как её изнасиловали после передозировки

сегодня в 12:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1