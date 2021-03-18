В Ставрополе мужчину с ребёнком избили после замечания за брызги от машины. Видео © Соцсети

В Ставрополе толпа неизвестных избила мужчину на глазах у его малолетнего ребёнка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошёл накануне вечером. В местную полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов группа мужчин избивает человека. Однако приехавший на место наряд по указанному адресу ничего не обнаружил. Нашёлся пострадавший случайно, когда полицейские в этот же вечер приехали в больницу по другому вызову.

Жертвой разъярённой толпы оказался 41-летний Иван. Выяснилось, что конфликт произошёл после того, как его, гулявшего вместе с ребёнком по тротуару, обрызгал проезжающий мимо автомобиль. Мужчина сделал замечание водителю, после чего тот резко остановился и решил проучить оппонента. Вместе с ним на Ивана набросилось несколько приятелей, после чего все скрылись. Сейчас правоохранители занимаются их поиском.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве группа молодых людей избила анестезиолога ковидной больницы в Коммунарке из-за серёжки в ухе.

Авторы