Осуждённого за взятки экс-главу Удмуртии Соловьёва освободили от наказания из-за болезни

Напомним, Соловьёв был обвинён в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычи песка. В октябре 2020 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 275 миллионов рублей.