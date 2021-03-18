Осуждённого за взятки экс-главу Удмуртии Соловьёва освободили от наказания из-за болезни
Ранее он был госпитализирован.
Фото © ТАСС / Амир Закиров
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв, осуждённый на 10 лет строгого режима за взятки, освобождён от наказания из-за болезни. Такое решение вынес Завьяловский районный суд региона.
"Соловьёв освобождён от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", — цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы судейского сообщества республики.
Ранее он был госпитализирован, 11 марта Соловьёв ходатайствовал об освобождении.
Напомним, Соловьёв был обвинён в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычи песка. В октябре 2020 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 275 миллионов рублей.
Лента новостей
Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, но они пройдут лишь при одном условии
сегодня в 12:45
В Подмосковье пожилая пара вылечилась от ковида и сыграла золотую свадьбу
сегодня в 12:44
Только вчера узнала о беременности. Лайф выяснил причину расправы над женщиной в Котельниках
сегодня в 12:42
Выбор редакции
В Ижевске пассажирский автобус влетел в столб, пострадало девять человек
Второе дело экс-замминистра культуры Пирумова будут рассматривать заново из-за отставки судьи
Учёные назвали регионы России, которым грозит климатическое бедствие
В МИД РФ назвали очередным вбросом заявления Вашингтона о "вмешательстве" в американские выборы
"После коронавируса были проблемы": Поветкин рассказал о состоянии перед реваншем с Уайтом
Комментариев: 0