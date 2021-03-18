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Осуждённого за взятки экс-главу Удмуртии Соловьёва освободили от наказания из-за болезни

Ранее он был госпитализирован.

18 марта 2021, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Амир Закиров</p>

Фото © ТАСС / Амир Закиров

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв, осуждённый на 10 лет строгого режима за взятки, освобождён от наказания из-за болезни. Такое решение вынес Завьяловский районный суд региона.

"Соловьёв освобождён от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", — цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы судейского сообщества республики.

Ранее он был госпитализирован, 11 марта Соловьёв ходатайствовал об освобождении.

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Напомним, Соловьёв был обвинён в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычи песка. В октябре 2020 года суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 275 миллионов рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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