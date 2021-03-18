В МИД РФ объяснили, зачем вызвали в Москву посла России в США

Министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в США для анализа и выработки дальнейших подходов в отношении двух стран. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Ждём нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик", — цитирует её РИА "Новости".