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Категорий: 18

В МИД РФ объяснили, зачем вызвали в Москву посла России в США

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в американские выборы.

18 марта 2021, 13:19
<p>Фото © ТАСС / Житенев Артем</p>

Фото © ТАСС / Житенев Артем

Министерство иностранных дел России вызвало посла РФ в США для анализа и выработки дальнейших подходов в отношении двух стран. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Ждём нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик", — цитирует её РИА "Новости".

Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было

Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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